Europee: Salvini, non mi candido, nella Lega tanti più in gamba di me

23 luglio 2021

- “No, faccio il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, il segretario della Lega”. Lo ha detto i ministro delle infrastrutture e dei trasporti e segretario della Lega, Matteo Salvini, escludendo a “Dritto e rovescio” su Rete4. “La Lega ha tante donne e uomini anche più in gamba di me per raccogliere la fiducia degli italiani”, ha aggiunto. (Rin)