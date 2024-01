Argentina-Italia: segretario alla Comunicazione incontra autorità dell'Ambasciata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario alla Comunicazione dell'Argentina, Eduardo Serenellini, ha ricevuto oggi il capo dell'Ufficio di promozione economica, commerciale e culturale dell'Ambasciata d'Italia, Dario Savoritti. Lo rende noto un comunicato del governo argentino. "I funzionari hanno discusso l'agenda di aziende italiane che visiteranno l'Argentina nelle prossime settimane", afferma il comunicato. Inoltre, Savoritti ha espresso l'interesse dell'Italia a commerciare con l'Argentina "nel quadro del nuovo governo che ascolta il settore privato". Secondo il governo argentino, Savoritti ha apprezzato "il lavoro svolto dai diversi ministeri e segretariati per chiarire i punti relativi alle questioni lavorative, commerciali e fiscali inclusi nel Decreto di necessità e urgenza (Dnu) e nella Legge Bbse". Il primo, entrato in vigore a dicembre e istradato al dibattito parlamentare per una sua eventuale conferma, è il decreto con cui il governo intende dare vita a un ampio programma di liberalizzazioni. Un testo la cui sezione dedicata al mercato del lavoro è stata sospesa a seguito di un ricorso presentato dai principali sindacati. Il secondo provvedimento, noto anche come legge Omnibus, è un corposo pacchetto di norme (644), contenenti centinaia di riforme su numerosi temi tra cui economia, fisco, energia, codice penale, e legge elettorale. Un testo che questa settimana le commissioni del parlamento hanno cominciato a discutere, in vista del dibattito generale e dell'eventuale approvazione, da parte di Camera e Senato. (Abu)