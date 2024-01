Roma: Salvini su Acca Larentia, Schlein vive su un altro pianeta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Mi sta simpatica Elly Schlein e la ritengo una persona perbene, garbata, ma che vive su un altro pianeta”. A. dirlo è stato il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti e leader della Lega, Matteo Salvini, intervenendo a “Dritto e rovescio” sulle polemiche in merito alle celebrazioni per Acca Larentia. Lo stesso ha poi aggiunto: “Il fascismo e il comunismo sono stati sconfitti dalla storia. Io - ha concluso - sono contro ogni tipo di regime o dittatura - ha aggiunto - per me il braccio teso o il pugno chiuso sono morti e sepolti, fortunatamente, ed io non mi occupo di commentare la storia di 70 anni fa”. (Rin)