Usa: atterraggio di emergenza per aereo United, scattato allarme di un portellone

- Un aereo della compagnia United Airlines ha effettuato un atterraggio di emergenza all’aeroporto di Tampa, in Florida, dopo la rilevazione di un allarme associato ad uno dei portelloni del velivolo. Un portavoce dello scalo ha confermato i dati mostrati dal sito di monitoraggio “FlightAware”, in base ai quali il volo United 2434 è partito dall’aeroporto internazionale di Sarasota-Bradenton alle 15:42 locali (le 21:42 in Italia), ed è atterrato a Tampa alle 16:35 (le 22:35 italiane). L’equipaggio è stato tratto in allarme dopo che la luce posta al di sopra di uno dei portelloni del velivolo si è illuminata: un avvenimento al quale deve seguire una procedura specifica. L’aereo non è un Boeing 737 Max 9, il modello che attualmente non sta più volando in attesa delle ispezioni delle agenzie federali, disposte dopo che il portellone di un volo della compagnia Alaska Airlines si è staccato in volo, costringendo anche quell’aereo ad un atterraggio di emergenza in Oregon. (Was)