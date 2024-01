Ucraina: da Usa nuove sanzioni per trasferimento di missili nordcoreani alla Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dipartimento di Stato Usa ha annunciato nuove sanzioni nei confronti di un individuo e tre entità legali russe coinvolte nel trasferimento di armi nordcoreane alla Russia, nel quadro della guerra in Ucraina. È quanto si legge in una nota. “Il trasferimento di missili balistici dalla Corea del Nord a sostegno dell’aggressione russa contro l’Ucraina mette a rischio il regime globale di non proliferazione: gli Stati Uniti continuano a monitorare qualsiasi forma di sostegno militare russo nei confronti di Pyongyang, in cambio della fornitura di missili”, si legge nel comunicato. (Was)