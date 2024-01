Usa-India: Blinken sente omologo, focus su Gaza, Mar Rosso e Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha avuto un colloquio telefonico con l’omologo indiano, Subrahmanyam Jaishankar, con cui la discusso la situazione nel Mar Rosso alla luce degli attacchi delle milizie yemenite filoiraniane contro le navi commerciali. In una nota, le parti hanno affermato che tali azioni “mettono a rischio la sicurezza dei marinai e il commercio internazionale”. Il capo della diplomazia statunitense ha ricordato che il Mar Rosso rappresenta un importante corridoio commerciale, ringraziando le autorità indiane per avere sostenuto pubblicamente la libertà di navigazione nella regione. Particolare attenzione è stata dedicata anche ai conflitti in corso nella Striscia di Gaza e in Ucraina. (Was)