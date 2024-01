Mar Rosso: da Usa e Regno Unito attacchi aerei e missili contro postazioni Houthi in Yemen

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Forze armate di Stati Uniti e Regno Unito hanno lanciato una serie di attacchi contro le postazioni delle milizie filoiraniane Houthi in Yemen, in risposta ai recenti attacchi contro le navi commerciali nel Mar Rosso. Fonti anonime hanno riferito all’emittente “Nbc News” che gli attacchi sono stati effettuati avvalendosi di aerei da combattimento e di missili Tomahawk sparati dalle navi presenti nella regione. L’operazione è stata lanciata dopo che il Comando centrale degli Stati Uniti (Centcom) ha annunciato ieri che gli Houthi hanno sparato una serie di missili balistici antinave dallo Yemen, senza causare danni o feriti alle navi commerciali nella zona. (Was)