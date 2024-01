Mar Rosso: Usa, pronti a continuare a difendere nostro personale e il commercio marittimo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze statunitensi sono “pronte a continuare a difendersi” da eventuali attacchi delle milizie yemenite filoiraniane Houthi, e “a proseguire anche nella difesa del commercio globale nel Mar Rosso”. Lo ha detto un funzionario dell’amministrazione Biden, durante un briefing virtuale con un gruppo ristretto di giornalisti, poche ore dopo che le Forze armate di Usa e Regno Unito hanno colpito con aerei da combattimento e missili diverse postazioni militari degli Houthi in Yemen. “Questa operazione ha un obiettivo ben preciso ed è quello di distruggere le capacità militari che consentono ai ribelli di condurre i loro attacchi contro le navi commerciali nel Mar Rosso: abbiamo utilizzato munizioni di precisione per distruggere gli obiettivi e minimizzare i danni collaterali”, ha detto. (Was)