Ex Ilva: Colautti (Usb), serve continuità aziendale e tutela lavoratori

- Il confronto con il governo sul futuro dell’Ex Ilva è stato “scarno”. Lo ha detto il rappresentante dell'Usb, Sasha Colautti, al termine dell'incontro a palazzo Chigi con il governo sull'ex Ilva. “Abbiamo chiesto al governo la continuità aziendale e la tutela dei lavoratori, ma anche quali siano le politiche industriali e come vogliano affrontare il quadro sociale che rischia di determinarsi a causa delle loro scelte e dei loro ritardi", ha spiegato per poi aggiungere: "L’amministrazione straordinaria la temiamo, è lo strumento meno adatto perché rischia di causare grossi impatti sui lavoratori dell’appalto. Il governo deve assumere delle decisioni: in molti incontri si sono dette poche cose perciò abbiamo chiesto maggiore chiarezza e che avvenga un confronto nel quale ci ascoltino veramente”, ha concluso. (Rin)