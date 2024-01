Venezuela: sondaggio, il 24 per cento della popolazione vuole lasciare il Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un sondaggio condotto a dicembre dall'azienda "Poder y Estrategia" certifica che il 24 per cento dei venezuelani intende lasciare il Paese e che un terzo di questo insieme ha già dei "piani" per migrare. Dati in crescita rispetto all'analogo sondaggio realizzato a marzo, quando ad abbandonare il Paese era il 13 per cento della popolazione, con il 4 per cento che si era già organizzato. In aumento, per contro, la quota di venezuelani che hanno deciso di rimanere in patria: il 49 per cento contro il 45 per cento della precedente inchiesta. Secondo le stime fornite da organizzazioni delle Nazioni Unite, la crisi sociale e politica in atto nel Paese ha portato negli ultimi anni all'uscita di circa sette milioni di venezuelani. (Vec)