Usa: Hunter Biden si dichiara non colpevole di reati fiscali

- Hunter Biden, figlio del presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, si è dichiarato non colpevole di reati fiscali durante l’udienza di oggi a Los Angeles, in California. La dichiarazione davanti al giudice Mark Scarsi, nominato dall’amministrazione Trump, è arrivata dopo che il figlio del presidente si è già dichiarato non colpevole di possesso illegale di arma da fuoco in Delaware. L’udienza odierna è stata organizzata un mese dopo che Hunter Biden è stato incriminato nel distretto giudiziario centrale della California per non avere pagato le tasse. (Was)