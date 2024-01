Guyana: funzionario del Pentagono a Georgetown, Usa sostengono la sovranità del Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vice assistente del segretario alla Difesa statunitense per l’emisfero occidentale, Daniel Erikson, ha concluso una visita in Guyana e in Suriname. Durante la sua prima tappa, riferisce una nota del Pentagono, il funzionario Usa ha incontrato il presidente Mhamed Irfaan Ali; il primo ministro, Mark Phillips; il consigliere per la sicurezza nazionale, Gerry Gouveia; e il capo di Stato maggiore delle forze di difesa della Guyana, Omar Khan. A tutti ha ribadito il sostegno di Washington alla cooperazione bilaterale nel campo della sicurezza e alla sovranità del Paese. In particolare, Erikson ha sottolineato la necessità di una soluzione pacifica alla disputa territoriale con il Venezuela, nel rispetto dell’integrità territoriale della Guyana. Il funzionario statunitense è poi andato in Suriname, dove ha incontrato i vertici del governo. (Was)