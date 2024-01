Ex Ilva: palazzo Chigi, metodo governo è ascolto, ok a tavolo su occupazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo, nel corso dell’incontro con i sindacati sul futuro dell’ex Ilva, oggi a palazzo Chigi sottolineato che il metodo che si vuole continuare a portare avanti è quello di un ascolto reale e che saranno ricevute tutte le parti sociali e produttive. Secondo quanto si legge in una nota di palazzo Chigi, è stata infine data massima disponibilità, una volta chiuso il confronto con ArcelorMittal, a far partire presso il ministero del Lavoro un tavolo per approfondire tutti gli aspetti legati all’occupazione e alla sicurezza sul lavoro. (Rin)