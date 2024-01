© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro britannico, Rishi Sunak, ha autorizzato le Forze armate ad effettuare attacchi aerei contro le postazioni delle milizie filoiraniane Houthi in Yemen, in risposta ai recenti attacchi contro le navi commerciali nel Mar Rosso. Lo scrive il quotidiano “Times”. Il Regno Unito dovrebbe quindi unirsi agli Stati Uniti e ad altri alleati in una missione che avverrà “a breve”. (Rel)