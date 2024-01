Germania: Afd non cambierà la politica contro i migranti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il partito nazionalconservatore Alternativa per la Germania (Afd) ha comunicato che non modificherà la sua politica contro i migranti, evidenziandone la “completa conformità” alla Costituzione tedesca. Come riferisce l’emittente televisiva “Zdf”, questa posizione fa seguito alle rivelazioni del centro di ricerca Correctiv su un incontro tenuto dall’estrema destra in un albergo presso Potsdam nella giornata del 25 novembre scorso. Alla riunione, a cui avevano partecipato anche esponenti di Afd, era stato discusso un piano per espellere dalla Germania richiedenti asilo, titolari di permesso di soggiorno e cittadini “non assimilati” di origine straniera. Nei progetti della destra radicale per la “remigrazione”, queste categorie andrebbero trasferite in uno Stato in Africa settentrionale. Diversi esponenti di Afd hanno dichiarato che le deportazioni di massa sono da tempo parte della politica del partito. In un messaggio su X (ex Twitter), il deputato nazionalconservatore al Bundestag René Springer ha affermato: “Riporteremo gli stranieri in patria. A milioni. Questo non è un piano segreto. Questa è una promessa”. La sezione in Baden-Wuerttemberg di Giovane alternativa (Ja), l’organizzazione giovanile di Afd, ha comunicato: “La remigrazione è una delle nostre richieste principali, ma attenzione, non ditelo a nessuno! Questo è un piano segreto”. Eurodeputato di Afd, Bernhard Zimniok ha dichiarato: “Naturalmente vogliamo effettuare deportazioni in grande stile”. (Geb)