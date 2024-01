Ex Ilva: Mantovano, Mittal è fuori, divorzio definito entro mercoledì

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- ''Non ci sarà nessun passo indietro. Da oggi a mercoledì e' il tempo necessario a definire il divorzio. Mittal comunque è fuori". Queste le parole del sottosegretario alla presidenza Alfredo Mantovano, stando a quanto si apprende da fonti, rivolgendosi ai sindacati presenti all’incontro con il governo per mettere sul tavolo le ipotesi sul futuro dell’Ex Ilva. La strada intrapresa dal governo sembra, infatti, quella di un “divorzio consensuale” con Arcelor Mittal, socio di maggioranza che al momento detiene il 62 per cento di Acciaierie d'Italia, mentre la partecipazione pubblica di Invitalia e' al 38 per cento. Giovedì prossimo si terrà un nuovo incontro tra il governo e le sigle sindacali. (Rem)