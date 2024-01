Ex Ilva: palazzo Chigi, governo lavora in modo serrato, primo obiettivo continuità produttiva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è svolto oggi nella Sala Monumentale di palazzo Chigi il tavolo tra il governo e le organizzazioni sindacali sull'ex Ilva di Taranto. Nel corso dell’incontro - si apprende da una nota di palazzo Chigi - il governo ha informato i sindacati in merito all’esito della trattativa di lunedì scorso 8 gennaio con il socio di maggioranza ArcelorMittal. La delegazione governativa ha riferito che si sta lavorando in modo serrato per definire il confronto con ArcelorMittal e procedere alacremente per individuare il percorso sul futuro dello stabilimento all’interno di un quadro chiaro e definito che ha come primo obiettivo la continuità produttiva dell’azienda.(Rin)