Gaza: Oxfam, 250 morti al giorno, è il tasso più letale nei conflitti del 21mo secolo

- Le Forze di difesa di Israele (Idf) stanno uccidendo 250 persone al giorno nella Striscia di Gaza. È quanto afferma un rapporto dell’organizzazione umanitaria Oxfam, secondo cui “questo tasso di uccisioni rende la guerra di Israele il conflitto più letale del 21mo secolo”. È quanto si legge su un post su X (ex Twitter) dell’organizzazione. "Le dimensioni e le atrocità che Israele sta compiendo su Gaza sono davvero scioccanti. Per 100 giorni la popolazione di Gaza ha sopportato un vero e proprio inferno. Nessun luogo è sicuro e l'intera popolazione è a rischio di carestia", ha dichiarato Sally Abi Khalil, direttore di Oxfam per il Medio Oriente. (Res)