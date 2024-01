Rpt - Roma: Fd'I, su autodemolitori a La Barbuta nessun assenso da parte della Regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- (Ripetizione con testo corretto) - In merito alla localizzazione degli autodemolitori a La Barbuta "il Campidoglio eviti di generare confusione e di diffondere notizie false su ipotetiche autorizzazione da parte della Regione Lazio". Lo dichiarano in una nota il deputato di Fratelli d'Italia Marco Perissa, il consigliere capitolino Federico Rocca e il consigliere del Municipio Roma VII Valter Conti. "L'unica nota della Regione - aggiungono gli esponenti di Fd'I - è del dipartimento all'Ambiente che recita così: 'Tutto ciò premesso per quanto su indicato l'ordinanza attiene principalmente a profili di carattere urbanistico e localizzativo per impianti di gestione rifiuti, profili non di competenza della scrivente direzione ambiente'. Considerare questo come un assenso è veramente scorretto, tant'è che Gualtieri in qualità di commissario di Governo per il Giubileo ha firmato un'ordinanza con la quale chiede la deroga al ministero della Cultura per la deroga al vincolo paesaggistico, pertanto, è una vicenda ancora aperta che necessita di approfondimenti e passaggi autorizzativi di altri enti. Gualtieri e la Alfonsi non giochino sulle parole e dicano con chiarezza che sono loro a voler localizzare i rottamatori a La Barbuta", concludono Perissa, Rocca e Conti. (Com)