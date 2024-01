Anas: Salvini, Tommaso Verdini ragazzo onesto, no a processi sui giornali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Lascio appurare ai giudici se qualcuno ha sbagliato”. Lo ha affermato il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti e leader della Lega, Matteo Salvini, intervenendo a “Dritto e rovescio” su Rete4 in merito alla vicenda degli appalti Anas. “Chi sbaglia paga ma spiace che a volte i processi non si svolgano in tribunale ma - ha aggiunto - sui giornali o i social. Penso che Tommaso Verdini sia un ragazzo onesto. E avendo conosciuto Denis Verdini l’ho trovato una persona perbene, colta”, ha aggiunto. (Rin)