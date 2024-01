Governo: Schlein, confronto con Meloni si farà e avrà una bella gatta da pelare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il confronto televisivo con Giorgia Meloni “penso ci sarà, ha accetto” e la premier “avrà una bella gatta da pelare” . A dirlo è stata la segretaria del Partito democratico, Elly Schlein, intervenendo a “Piazzapulita” su La7. “Io mi mi sono rifiutata ad andare alla loro festa di partito (Atreju) perché non voglio condividere il palco con i nostalgici del fascismo e del franchismo”, ha aggiunto ribadendo di essere “disponibile a un confronto con Meloni, ma non a casa sua né a casa nostra” e dunque in un campo neutro. (Rin)