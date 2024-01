Pakistan: da Fmi ok a 700 milioni di dollari ma le riforme sono “cruciali”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consiglio direttivo del Fondo monetario internazionale (Fmi) ha concluso la prima revisione dell’accordo stand-by a sostegno del programma di riforme economiche avviato dal governo del Pakistan, autorizzando la immediata allocazione di 700 milioni di dollari. In una nota, il Fondo ha ricordato che grazie all’accordo sono stati finora inviati al Paese 1,9 miliardi di dollari. “L’attività economica in Pakistan si è stabilizzata, anche se il contesto rimane sfidante: un andamento positivo dipende dall’attuazione di politiche mirate”, si legge nel comunicato, in cui il Fondo afferma che “non c’è spazio per errori”. (Was)