Usa-Corea del Sud: Blinken sente omologo, focus su Pyongyang e Taiwan

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha avuto un colloquio telefonico con l’omologo sudcoreano, Cho Tae-yul, a cui ha fatto le congratulazioni per la recente nomina. Il capo della diplomazia statunitense, riferisce una nota, ha ribadito il sostegno “incrollabile” di Washington alla partnership con la Corea del Sud, tesa a promuovere pace, sicurezza e prosperità in tutto il mondo. Le parti si sono impegnate a lavorare insieme per affrontare la sfida derivante dalle azioni destabilizzanti della Corea del Nord, oltre a ribadire il sostegno alla stabilità nello stretto di Taiwan e nel Mar cinese meridionale. (Was)