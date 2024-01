Usa: Casa Bianca, in corso un boom per le piccole e medie imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Negli Stati Uniti è in corso un “boom” per le piccole e medie imprese. Lo ha detto la consigliera economica della Casa Bianca, Lael Brainard, durante un briefing con la stampa. “Gli ultimi dati mostrano che dall’insediamento dell’amministrazione sono stati registrati 16 milioni di nuove richieste per l’iscrizione di piccole e medie imprese, che stanno portando alla creazione di nuove aziende e di posti di lavoro”, ha detto, aggiungendo che la crescita è particolarmente forte tra gli imprenditori afroamericani e ispanici. (Was)