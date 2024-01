Veneto: Safilo e Hugo Boss annunciano rinnovo anticipato dell'accordo licenza globale fino al 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Safilo, azienda specializzata nel design e produzione di occhiali da sole e da vista, e Hugo Boss hanno annunciato il rinnovo anticipato del proprio accordo di licenza globale fino al 2030. "Siamo entusiasti - ha dichiarato Angelo Trocchia, amministratore delegato di Safilo Group - di rinnovare anticipatamente la nostra collaborazione con Hugo Boss, un partner estremamente importante, che rappresenta un asset particolarmente rilevante del portafoglio Safilo. Sono quindi lieto che tra pochi anni potremo inoltre celebrare il ventesimo anniversario della nostra partnership iniziata nel 2006. L'importante lavoro – ha proseguito - di rebranding compiuto negli ultimi due anni su Boss e Hugo è stato da noi pienamente integrato nelle collezioni eyewear, ponendo le basi per ulteriori successi nei nostri mercati e canali di distribuzione". "Claim 5 è la nostra strategia di crescita ad ampio raggio attraverso cui vogliamo crescere in tutti i mercati, canali e nelle diverse categorie prodotto – ha invece affermato Daniel Grieder, amministratore selegato di Hugo Boss Ag - . Come player chiave del settore, Safilo supporta perfettamente la nostra crescita nell'eyewear, grazie a elevati standard di qualità e a una forte rete di distribuzione in tutto il mondo. Siamo entusiasti di continuare questa partnership così longeva e di successo con Safilo e siamo convinti di avere al nostro fianco il partner giusto per massimizzare tutto il potenziale" ha concluso. (Rev)