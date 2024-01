Egitto: alcune banche introducono nuovi limiti per carte di credito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alcune banche operanti in Egitto hanno introdotto nuovi limiti per gli acquisti internazionali tramite carta di credito, a seconda della tipologia di ciascuna carta. Il limite mensile per i prelievi fuori dall’Egitto sarà compreso tra le due mila e 2500 lire egiziane (circa 80 dollari) mentre i limiti mensili imposti sull’acquisto online di merci dall’estero oscilla tra le 15 mila (circa 463 dollari) e 75 mila (circa 2430 dollari), a seconda del tipo di carta. Il provvedimento riguarda la Banca commerciale internazionale d'Egitto, Abu Dhabi Islamic Bank e altri istituti. (Cae)