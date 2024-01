Usa: Blinken andrà a Davos il 15-17 gennaio per Forum economico mondiale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, si recherà a Davos, in Svizzera, dal 15 al 17 gennaio, per prendere parte al Forum economico mondiale (Wef). Il capo della diplomazia statunitense, riferisce una nota, incontrerà i leader di diversi Paesi per discutere una serie di temi di interesse globale. Particolare attenzione sarà dedicata alla necessità di garantire la pace e la sicurezza in Medio Oriente, oltre al sostegno di Washington nei confronti dell’Ucraina e alla sicurezza transatlantica. (Was)