Roma: incidente stradale sulla Colombo tra 5 veicoli, nessun ferito, traffico rallentato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Incidente stradale in via Cristoforo Colombo, a Roma. È successo questo pomeriggio, intorno alle 15:30, quando cinque i veicoli sono rimasti coinvolti in un tamponamento a catena nella corsia centrale del tratto tra piazzale Nervi e via piazzale 25 Marzo in direzione del Grande raccordo anulare. Sul posto sono intervenuti gli agenti del gruppo Eur della polizia locale. Non risultano feriti. Il sinistro, tuttavia, ha avuto delle ripercussioni sul traffico, con rallentamenti e deviazioni. Intorno alle 18:30 la viabilità è stata ripristinata. (Rer)