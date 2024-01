Mar Rosso: Casa Bianca, da attacchi Houthi impatto trascurabile su economia Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli attacchi delle milizie yemenite filoiraniane Houthi contro le navi commerciali nel Mar Rosso per il momento non hanno avuto impatti rilevanti sull’economia statunitense. Lo ha detto la consigliera economica della Casa Bianca, Lael Brainard, durante un briefing con la stampa. “Stiamo monitorando la situazione per valutare eventuali ripercussioni sulla nostra economia, ma per ora sono trascurabili”, ha detto. (Was)