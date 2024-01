Piemonte: Calenda, prima di appoggiare Cirio vediamo programmi e candidati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Azione non ha ancora deciso se sostenere il presidente uscente del Piemonte Alberto Cirio. Lui è un moderato, ma prima di appoggiarlo “vogliamo vedere i candidati e i programmi perché non devono esserci candidati che fanno il saluto romano”. Lo ha detto il leader di Azione Carlo Calenda al suo arrivo alla presentazione del suo libro “Il patto - oltre il trentennio perduto - all’Umanitaria di Milano. “Noi riteniamo Cirio un moderato e per noi la cosa importante è cercare di riunire le aree liberali, popolari, riformiste e socialdemocratiche”, ha spiegato Calenda sottolineando che “Cirio è una persona che s’ispira molto al lavoro di Gobetti, quindi figuriamoci. Però non è una decisione che è stata presa e chiusa. Io voglio vedere i programmi e voglio vedere i candidati, perché se c’è una linea moderata e liberale, addirittura liberale-gobbettiana, allora non ci devono stare i candidati con la celtica o che fanno il saluto romano, perché Gobetti non lo avrebbe accettato. Questa è una cosa che non è verificata”.(Rem)