Golfo: Casa Bianca condanna sequestro petroliera, da Iran azioni inaccettabili

- Gli Stati Uniti condannano fermamente il sequestro messo in atto dalle autorità iraniane ai danni della nave St Nikolas, battente bandiera delle Isole Marshall e di proprietà della società greca Empire Navigation, nel Mar dell’Oman. Lo ha detto il coordinatore per le comunicazioni strategiche al Consiglio per la sicurezza nazionale Usa, John Kirby, durante un briefing con la stampa. “Le azioni dell’Iran sono provocatorie e inaccettabili: continueremo a lavorare con alleati e partner per contrastare le iniziative destabilizzanti di Teheran”, ha detto. (Was)