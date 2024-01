© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le accuse di genocidio presentate dal Sudafrica contro Israele alla Corte internazionale di giustizia sono infondate. Lo ha detto il coordinatore per le comunicazioni strategiche al Consiglio per la sicurezza nazionale Usa, John Kirby, durante un briefing con la stampa. “Si tratta di parole che non vanno utilizzate con leggerezza”, ha detto. (Was)