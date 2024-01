Libia: ministro Esteri riceve ambasciatore Francia per discutere di cooperazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri del governo di Tripoli, Taher al Baour, ha ricevuto oggi l'ambasciatore di Francia in Libia, Mustafa Maharaj, per discutere delle modalità per rafforzare le relazioni di cooperazione tra i due Paesi. Lo riferisce una nota ufficiale del ministero degli Esteri libico su Facebook, da cui si apprende che le parti hanno discusso della situazione politica nel Paese nordafricano e hanno confermato il loro sostegno all’iniziativa del rappresentante del segretario generale delle Nazioni Unite in Libia, Abdoulaye Bathily, per portare la Libia alle elezioni. (Lit)