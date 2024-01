Sanità: Asl Roma 5, al via lavori per risonanza magnetica ospedale Tivoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al via i lavori per l'installazione della risonanza magnetica al presidio ospedaliero di Tivoli. Le operazioni verranno completate entro l'anno. Lo rende noto la Asl Roma 5 che "prosegue nel suo impegno di migliorare le infrastrutture sanitarie del territorio - si legge nella nota -. A partire da oggi è in fase di allestimento il cantiere che permetterà l'installazione di una unità di risonanza magnetica nel presidio ospedaliero di Tivoli. "In un momento così grave per la città – ha sottolineato in merito il direttore Generale, Giorgio Giulio Santonocito – la realizzazione ormai prossima di un intervento così importante restituisce la misura dell'impegno dell'Azienda alla ripresa del presidio di Tivoli". L'avvio della fase di lavorazione impiantistica, delle pratiche autorizzative necessarie – già portate avanti da tempo dalla Asl – verrà seguita dalla completa implementazione del macchinario nel presidio ospedaliero. Tutte le operazioni verranno concluse entro l'anno. (segue) (Com)