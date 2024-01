Sanità: Asl Roma 5, al via lavori per risonanza magnetica ospedale Tivoli (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tale innovazione riguarderà anche il presidio ospedaliero di Colleferro in cui saranno avviati a breve i lavori, sempre con lo scopo di portarli a termine entro la fine del 2024. "Si tratta di un grande traguardo per l'Azienda che, da anni, si spende per il raggiungimento di questo obiettivo - sottolinea la Asl Roma 5 -. Finora, il territorio della Asl Roma 5 non ha mai avuto risonanze magnetiche pubbliche attive, limitando fortemente i pazienti, specialmente quelli in situazioni di disagio o provenienti dalle aree interne, costretti a spostarsi verso centri di maggiori dimensioni o in strutture private. Le due risonanze sono delle 1.5 Tesla di ultima generazione in grado di fornire diagnosi che, attualmente, non sono eseguibili, né attuabili in assenza di raggi X. L'utilizzo, quindi, non comporta alcun possibile danno dovuto a un'esposizione alle radiazioni dannosa. Le unità acquisite si inseriscono nell'ambito dei finanziamenti per il Giubileo 2025. Grazie a questi stanziamenti, la Asl Roma 5 ha approntato un piano di interventi strutturali, del valore di 24 milioni di euro, che interesserà i principali presidi ospedalieri del territorio", conclude la nota. (Com)