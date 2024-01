Sanità: Massimo Pulin confermato presidente della Confimi Industria del settore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Massimo Pulin è stato confermato presidente di Confimi Industria Sanità e per i prossimi quattro anni guiderà l'associazione di categoria che conta 1.200 aziende del settore. Lo ha deciso oggi il consiglio generale chiamato a rinnovare gli organi di presidenza e giunta. Lo riferisce una nota di Confimi Industria Sanità che riunisce le aziende private che operano nei più differenti ambiti: dal biomedicale alla produzione, distribuzione e commercio di macchinari, dispositivi e presidi medicali; dai laboratori all'assistenza sanitaria e sociale. Il presidente Pulin ha nominato la sua giunta: Marta Mussini confermata vicepresidente vicaria, Massimo Marcon vicepresidente, Angelo Burini, Francesco Cannone, Alessandro Casinelli, Francesco Da Tos, Alessandro Ricci, Giuseppe Smeraldi e Pedro Tagliafierro. Sono onorato e orgoglioso di poter proseguire un percorso, tracciato durante questi primi anni, che ci ha permesso di raggiungere risultati tangibili in un settore così importante per la collettività, e fortemente in crisi - dichiara Pulin -. La rete che abbiamo costruito è già al lavoro per rispondere alla richiesta del governo sull'aggiornamento dei Lea protesici e per la nuova certificazione europea dei dispositivi medici". (Rer)