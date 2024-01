Regionali: continua dibattito nel centrodestra, partita ancora aperta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è una voce preziosa e attenta, capace di offrire uno sguardo autorevole su temi nazionali e internazionali" Matteo Salvini

Leader della Lega

23 luglio 2021

- Continua il dibattito, all'interno del centrodestra, sulle prossime elezioni Regionali, a cominciare da quelle in Sardegna, con Fratelli d’Italia che preme per la candidatura dell’attuale sindaco di Cagliari, Paolo Truzzu, e con la Lega schierata in difesa del presidente di Regione uscente, Christian Solinas. Intanto, oggi, era prima circolata l’indiscrezione su una riunione, a palazzo Chigi, tra Giorgia Meloni, Matteo Salvini ed Antonio Tajani, seguita da un’altra indiscrezione su un successivo pranzo tra i tre leader della maggioranza, ancora nella sede dell’esecutivo, con sul tavolo sempre le elezioni Regionali. Indiscrezioni smentite da fonti di palazzo Chigi che hanno spiegato, nel pomeriggio, come l’incontro di questa mattina fosse incentrato sulla questione dei flussi migratori, con la partecipazione anche del sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, e del ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi. “Nessun pranzo”, ha confermato lo stesso vicepremier, ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale e segretario nazionale di Forza Italia, Tajani, che ha aggiunto a proposito della riunione citata dalle fonti governative: “Abbiamo parlato di immigrazione, della situazione nel Mediterraneo, in Medio Oriente ed in Ucraina. Abbiamo la guida del G7. Abbiamo parlato di questo, della situazione internazionale, non delle elezioni Regionali, della Sardegna, di politica interna”. La Lega, dal canto suo, “conferma ottimismo ed è sicura che il centrodestra troverà un accordo, come sempre avvenuto e come già sottolineato da Salvini”. Ma la partita è ancora aperta.(Rin)