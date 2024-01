Ex Ilva: Governo verso “divorzio consensuale” con Arcelor Mittal

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La direzione del governo verte verso un “divorzio consensuale” con Arcelor Mittal. Stando a quanto appreso da fonti al momento presenti all’incontro convocato alle ore 19 tra sindacati operanti sull’ex Ilva e governo, sembra che quest’ultimo sia al lavoro in questi giorni per un “divorzio consensuale” con il socio di maggioranza. Inoltre, potrebbe esserci un nuovo incontro con le sigle sindacali in programma giovedì prossimo.(Rem)