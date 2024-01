Sanità: Cartaginese (Lega), riapertura ospedale Tivoli dopo incendio priorità Regione Lazio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La riapertura dell'ospedale di Tivoli dopo l'incendio avvenuto nella notte tra l'8 e il 9 dicembre scorsi è una priorità per la Regione Lazio. Lo dichiara la consigliera regionale della Lega, Laura Cartaginese. In una nota Cartaginese spiega: "Sono rammaricata ma non sorpresa dalle polemiche che in queste settimane si stanno moltiplicando sulla riapertura dell’Ospedale di Tivoli dopo il terribile incendio che l’ha reso inagibile. Comprendo - aggiunge - le frustrazioni legate alla mancanza di argomenti da parte dell’opposizione che ha governato la Regione per 10 anni ma questa operazione di ribaltamento della realtà danneggia prima di tutto i cittadini, che hanno diritto ad avere informazioni chiare e vere, e gli operatori sanitari che continuano a lavorare con dedizione e senso di responsabilità in un momento così difficile. Sappiamo bene - aggiunge - che i tempi sono legati ai procedimenti giuridici in corso e allo stesso tempo sappiamo che una volta terminati saremo noi stessi, io per prima, pronti a fare tutto il possibile per restituire alla comunità un ospedale che funzioni a pieno regime, per cui ringrazio ancora una volta il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca e il direttore della direzione regionale salute e integrazione sociosanitaria, Andrea Urbani". (segue) (Com)