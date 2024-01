Sanità: Cartaginese (Lega), riapertura ospedale Tivoli dopo incendio priorità Regione Lazio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A dimostrazione di queste affermazioni - sottolinea Cartaginese - ci sono i fatti: sono partiti dopo anni e anni di sollecitazioni da parte mia, i lavori per l’installazione della risonanza magnetica proprio nell’Ospedale di Tivoli, segno della volontà di ripartire il prima possibile con maggiori strumenti importanti come questo. Un risultato importante ottenuto anche grazie all’impegno della consigliera comunale di Tivoli Simonetta d’Ignazi, in prima linea per rappresentare al meglio gli interessi dei cittadini in un momento così difficile e dei lavoratori di cui lei stessa fa parte. Ci tengo anche a smentire voci su presunte fughe di medici che non ci sono e siamo sicuri non ci saranno: nel mese di dicembre 2023 le assunzioni di dirigenti medici sono state cinque a fronte di quattro persone uscite, due per pensionamento e due perché vincitori di concorso. I numeri parlando chiaramente", conclude Cartaginese. (Com)