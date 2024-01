Gaza: ministero Esteri Iraq sostiene Sudafrica contro Israele alla Corte internazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero degli Affari esteri dell’Iraq ha espresso il proprio sostegno all’iniziativa del Sudafrica di accusare Israele davanti alla Corte internazionale di giustizia (Cig) per esaminare i presunti crimini di guerra commessi dalle Forze di difesa israeliane (Idf) nella Striscia di Gaza, dove è in corso un’operazione militare contro il movimento islamista palestinese Hamas, responsabile dell’attacco del 7 ottobre scorso. Lo ha affermato lo stesso ministero in una nota ufficiale su Facebook. “Il ministero esprime il proprio sostegno alla decisione della Repubblica del Sudafrica di intentare causa contro l'entità israeliana davanti alla Corte internazionale di giustizia”, si legge nel comunicato. (Irb)