Gaza: portavoce forze Israele, non permetteremo al mondo di dimenticare atrocità di Hamas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Israele non permetterà al mondo di dimenticare le atrocità del movimento islamista palestinese Hamas del 7 ottobre scorso. È quanto ha affermato il portavoce delle Forze di difesa israeliane (Idf), Daniel Hagari, in risposta al procedimento legale in corso presso la Corte internazionale di giustizia (Cig) dell’Aia volta a esaminare i presunti crimini di guerra commessi dalle Idf nella Striscia di Gaza, dove è in corso un’operazione militare contro Hamas, responsabile dell’attacco del 7 ottobre scorso contro lo Stato ebraico. "In questi giorni è importante ricordare che stiamo combattendo una guerra giusta come nessun'altra. Una guerra che il nemico ha scelto di aprire, consapevolmente, mentre compiva crimini contro l'umanità e atti crudeli che non si vedevano nel mondo occidentale da decenni", ha dichiarato Hagari durante una conferenza stampa, secondo quanto riferisce il quotidiano “Times of Israel”. (Res)