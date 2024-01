Ex Ilva: Benaglia (Fim Cisl), impossibile gestione con Mittal, serve mondo nuovo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo “ci ha raccontato lo stato del rapporto con Mittal a valle dell’incontro dell’8 gennaio scorso, che ha chiarito che non è possibile continuare nella gestione di Acciaierie d’Italia con la multinazionale indiana”. Lo ha detto il segretario generale Fim Cisl, Roberto Benaglia, al termine dell'incontro con il governo sul futuro dell’Ex Ilva. “Il governo sta lavorando su tre ipotesi: il divorzio consensuale con i Mittal per il futuro di Taranto e del polo siderurgico di tutti gli stabilimenti; la continuità aziendale e produttiva; le risorse per il rilancio delle attività delle Acciaierie d’Italia - ha aggiunto -. I tecnici lavoreranno fino a mercoledì a una soluzione consensuale e dopo di che il governo farà delle scelte”. “Noi - ha chiarito - abbiamo chiesto di fare scelte che prevedano al centro un confronto con il sindacato e venga garantita la tutela degli impianti, delle attività e del futuro dell’azienda, evitando incidenti di percorso. Siamo davanti a una situazione ancora incerta: Acciaierie d’Italia non garantisce più il futuro di Taranto e degli altri stabilimenti, ma serve un mondo nuovo”, ha concluso. (Rin)