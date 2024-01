Roma: Gualtieri, grazie a Migliardi per il suo contributo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non dimentichiamo, infine - sottolinea il sindaco - l'impegno di Migliardi per contrastare le irregolarità nelle manutenzioni dei mezzi o i risultati raggiunti sul fronte della produttività dell'azienda che hanno portato alla riduzione del 25 per cento dell'assenteismo e del 10 per cento del tasso dei dipendenti inidonei. Sapevamo fin dall'inizio che il suo sarebbe stato un incarico temporaneo legato ad un risultato, quello della ristrutturazione aziendale, che è stato ampiamente raggiunto, tanto che Ama è già alla ricerca di un nuovo capo del personale che possa proseguire nel solco del lavoro già svolto", conclude Gualtieri. (Com)