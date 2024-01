Repubblica Ceca: presidente Pavel pianifica visita in Israele e Qatar

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente ceco Petr Pavel sta programmando una visita in Israele e Qatar. Lo ha reso noto il Castello di Praga. La data del viaggio non è ancora nota. In Israele, Pavel vedrà l’omologo Isaac Herzog, il premier Benjamin Netanyahu, il ministro della Difesa Yoav Gallant, il presidente della Knesset Amir Ohana e il leader dell’opposizione e membro del gabinetto di guerra Benny Gantz. In Qatar, invece, incontrerà l’emiro Tamim bin Hamad al Thani e il ministro della Difesa Khalid bin Mohamed Al Attiyah. (Vap)