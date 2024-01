Usa: impeachment contro Mayorkas, segretario Sicurezza interna testimonierà al Congresso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario per la Sicurezza interna degli Stati Uniti, Alejandro Mayorkas, ha accettato di comparire davanti al Congresso per difendersi nel quadro della procedura di impeachment avviata nei suoi confronti dai repubblicani alla Camera dei rappresentanti. In una lettera inviata oggi ai parlamentari, ottenuta dal portale di informazione “Axios”, il dipartimento ha affermato che il segretario “è disponibile a testimoniare”. Nella giornata di ieri, la commissione per la Sicurezza interna della Camera ha avviato una procedura di impeachment contro Mayorkas, alla luce della gestione ritenuta insoddisfacente della crisi dei migranti al confine con il Messico. Il deputato repubblicano Mark Green, presidente della commissione, ha chiesto al segretario di comparire giovedì prossimo. (Was)