Commercio: Campidoglio, incontro assessora Roma con Municipi su bandi attività in area pubblica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un lavoro comune per la più importante riorganizzazione e valorizzazione del commercio su area pubblica che Roma abbia mai visto. È quanto si legge in una nota del Campidoglio a margine della riunione che si è tenuta oggi pomeriggio dell'assessora Monica Lucarelli con gli assessori al commercio dei Municipi sul tema dei bandi per la concessione delle postazioni del commercio su area pubblica. Durante la riunione - prosegue la nota - sono state esaminate le criticità di un lavoro complesso su cui Dipartimento e Municipi stanno lavorando da quasi due anni, che hanno compreso l'assenza di qualunque mappatura delle postazioni, la carenza di personale e la scoperta di postazioni non conformi da ricollocare in collaborazione con le associazioni di categoria. Un lavoro molto articolato portato avanti con attenzione in questi mesi e che ora ha bisogno di essere affinato per avere quei piani del commercio, già quasi tutti approvati, che la Capitale aspetta da più di 20 anni e che partono da una visione politica condivisa: la necessità di promuovere e valorizzare un settore che ha un ruolo sociale importantissimo. L'amministrazione capitolina, unita, sente la forte responsabilità di questa azione, indispensabile per dare certezze agli operatori del settore e riconoscere il giusto valore a chi ogni giorno offre un servizio così utile alla città. Sarà un lavoro delicato per garantire che non si perdano posti di lavoro. I nuovi bandi, che partiranno entro la fine dell'anno, rappresentano un'opportunità per dare una nuova vita a una categoria commerciale che è stata sempre sminuita, riconoscendone la professionalità e dando valore all'esperienza. Un banco di prova impegnativo - conclude la nota - una grande sfida che solo un lavoro di squadra porterà a vincere. (Com)