Argentina: l'Fmi incoraggia il piano di Milei per uscire dalla crisi, pronti 4,7 miliardi di dollari

- Il governo argentino del presidente, Javier Milei, ha incassato il primo vero sostegno alla strategia disegnata per far uscire il Paese dall'emergenza economica. Al termine di una tornata non facile di incontri, l'esecutivo ha infatti concordato con lo staff del Fondo monetario internazionale (Fmi) le basi per poter attingere a 4,7 miliardi di dollari, "destinati a sostenere gli sforzi politici" utili a "ripristinare la stabilità macroeconomica e aiutare l'Argentina a soddisfare le esigenze della bilancia dei pagamenti". L'intesa raggiunta da governo e Fondo riguarda la settima revisione del Meccanismo di finanziamento esteso (Extended Fund Facility, Eff), lo strumento attivato dalla precedente amministrazione per ottenere nuove risorse utili a colmare il debito storico, in cambio del rispetto di determinati risultati macro economici. Un documento che contiene i nuovi numeri chiave tramite cui valutare la gestione economica del Paese sudamericano. In linea con l'ambizione di arrivare al pareggio di bilancio, recita la nota dell'Fmi, l'Argentina promette per fine 2024 un avanzo primario del 2 per cento del prodotto interno lordo, grazie a maggior entrate che - almeno per ora - dovranno essere sostenute da maggiori tasse sul commercio e dall'atteso miglioramento della produzione agricola, dopo lo scotto pagato alla severa siccità del 2023. Sul fronte della spesa si parla di "una riduzione dei costi amministrativi", in parte rappresentata dal taglio del numero dei ministeri, "dei sussidi per l'energia e i trasporti", dalla sforbiciata netta ai trasferimenti "discrezionali" di risorse che il governo centrale gira alle province e alle imprese statali, e da minori esborsi per le infrastrutture "non prioritarie". (segue) (Abu)