Argentina: l'Fmi incoraggia il piano di Milei per uscire dalla crisi, pronti 4,7 miliardi di dollari (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità hanno anche "rafforzato in modo significativo l’assistenza sociale attraverso i programmi di assegni familiari e buoni pasto", tagliando i programmi che prevedono intermediari. Una strategia di "protezione delle fasce più vulnerabili" che il Fondo ritiene cruciale per il buon esito dell'operazione. Così come centrali sono giudicate le scelte in tema di politica monetaria e accumulazione di riserve. "Dopo la forte svalutazione di metà dicembre" le scelte sul tasso di cambio "continueranno a sostenere gli obiettivi di accumulo di riserve", scrive il Fondo complimentandosi per la fine del "sistema opaco" di controlli sulle importazioni, per l'intenzione di sfoltire l'articolato sistema di cambi messo a punto negli anni per regolare i vari segmenti delle esportazioni. Buenos Aires punta ora a un "regime più basato sul mercato", eliminando al tempo stesso "le restrizioni commerciali", con l'obiettivo di arrivare ad accumulare entro la fine del 2024 un totale di dieci miliardi di dollari in riserve nette". Bene anche l'impegno a porre fine al credito che la Banca centrale ha garantito negli anni al governo, accompagnato da quello di ridurre la base monetaria. (segue) (Abu)