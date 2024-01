Argentina: l'Fmi incoraggia il piano di Milei per uscire dalla crisi, pronti 4,7 miliardi di dollari (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'intesa, che dovrà essere ratificata dal direttivo del Fondo nelle prossime settimane, viene suggellata dalle parole di apprezzamento di Luis Cubeddu, vicedirettore generale e capo dello staff che ha sostenuto i colloqui a Buenos Aires. L'Argentina si è presentata al tavolo con una "situazione economica e sociale di eccezionale difficoltà, con squilibri macroeconomici figli soprattutto di politiche non logiche ed espansionistiche", maturate soprattutto nel 2023, ma il governo si è "mosso rapidamente e con decisione", mostrandosi capace di "iniziare ad mettere in campo un deciso pacchetto di interventi politici atti a ripristinare la stabilità macroeconomica". Milei e il suo team economico, ha aggiunto, sono "pienamente determinati a riportare in carreggiata l’attuale programma". Le parti sanno sa che la sfida è impegnativa e che la medicina proposta dal governo dovrebbe nel breve peggiorare la situazione, ma la sola notizia della chiusura di un accordo ha acceso i mercati, con un'impennata dei titoli in dollari e un nuovo brusco calo del rischio paese, sceso ancora sotto quota 2000. (segue) (Abu)